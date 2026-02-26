На российский город обрушились аномальные 40-градусные морозы

На Новосибирск обрушились аномальные 40-градусные морозы

На Новосибирск в четверг, 26 февраля, обрушились 40-градусные морозы. Внимание на сильные холода в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

На фотографиях, сделанных местными жителями, можно увидеть, что в некоторых районах города столбики термометров показали минус 42-43 градуса. Автор поста уточнил, что, согласно прогнозам синоптиков, низкие температуры в Новосибирске задержатся до начала предстоящей недели.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что в регионы Сибири придут морозы до минус 40 градусов. Специалист отмечал, что отклонение средней суточной температуры от нормы местами достигнет 15-20 градусов.