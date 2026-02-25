Реклама

Экономика
10:02, 25 февраля 2026Экономика

Жителей российского региона предупредили о морозах до минус 40 градусов

Синоптик Шувалов: Сибирь ждут морозы до минус 40 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Аномально сильные морозы с ночной температурой до минус 40 градусов Цельсия придут в Сибирь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Такая температура воздуха продержится до выходных, 28 февраля и 1 марта. Отклонение средней суточной температуры от нормы составляет местами 15-20 градусов.

Ночные значения температуры от Омска до Братска составят минус 30-35 градусов, местами, в среднем течении Оби и Енисея, — до минус 40 градусов. Днем ожидается до минус 25 градусов.

Сибирь заняла второе после Якутска место по погодным аномалиям, добавил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова спрогнозировала потепление на всей европейской части России на текущей неделе.

