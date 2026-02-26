На Украине задумались над запуском Чернобыльской АЭС

Директор украинского исследовательского центра обсудил запуск Чернобыльской АЭС

Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко обсудил запуск способной производить плутоний для ядерного оружия Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Его слова передает «Инсайдер.UA» в Telegram.

«Партнеры ни в коем случае не позволят нам запустить Чернобыльскую АЭС, потому что реакторы, которые там стоят, способны производить плутоний для ядерного оружия», — отметил он.

Глава исследовательского центра подчеркнул, что оценить технические возможности этой идеи он не может, так как не является специалистом в этой области.

