14:03, 26 февраля 2026

На Западе испугались последствий планов по вооружению Украины ядерным оружием

L'AntiDiplomatico: Передача Киеву ЯО позволит Москве ударить по Лондону и Парижу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Передача Украине ядерного оружия позволит России нанести удары по Великобритании и Франции. Об этом пишет итальянская газета L'AntiDiplomatico.

Сообщается, что предоставление Киеву одной или нескольких ядерных боеголовок означало бы значительный скачок в характере конфликта, который в итоге мог бы привести к прямому военному столкновению между ядерными державами.

«Это стало бы преимуществом для Москвы, которая теперь, основываясь на своей новой ядерной доктрине, могла бы использовать свои боеголовки, как тактические, так и стратегические, не только против Украины, но и против Франции и Соединенного Королевства», — говорится в публикации.

По данным издания, после поставки ядерного оружия Европа окажется в «точке невозврата», поскольку в прямой конфликт между государствами, обладающими ядерным оружием, будут также вовлечены США.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что совместное производство дронов Великобританией и Украиной станет законной целью для России. Мема призвал Лондон прекратить накалять ситуацию и вернуться к дипломатии, чтобы избежать ядерной войны.

