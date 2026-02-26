Реклама

09:35, 26 февраля 2026Мир

Совместное производство БПЛА Лондона и Киева возмутило Запад

Мема: Производство БПЛА Лондона и Киева станет законной целью для ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Великобритании и Украины окажется законной целью для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По его словам, передача вооружений стране, находящейся в состоянии военного конфликта, нарушает основы международного права, а торговля оружием с этой целью незаконна.

«Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар», — сообщил финский политик.

Мема потребовал от Великобритании прекращения разжигания конфликта и возвращения к дипломатии, чтобы избежать ядерной войны.

Ранее американский аналитик Марк Слебода заявил, что план Парижа и Лондона по поставке ядерного оружия Киеву свидетельствует о суицидальных наклонностях Запада. По его мнению, подобные действия в итоге приведут к установлению контроля России над всей территорией Украины.

