Мема: Производство БПЛА Лондона и Киева станет законной целью для ВС РФ

Совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Великобритании и Украины окажется законной целью для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По его словам, передача вооружений стране, находящейся в состоянии военного конфликта, нарушает основы международного права, а торговля оружием с этой целью незаконна.

«Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар», — сообщил финский политик.

Мема потребовал от Великобритании прекращения разжигания конфликта и возвращения к дипломатии, чтобы избежать ядерной войны.

Ранее американский аналитик Марк Слебода заявил, что план Парижа и Лондона по поставке ядерного оружия Киеву свидетельствует о суицидальных наклонностях Запада. По его мнению, подобные действия в итоге приведут к установлению контроля России над всей территорией Украины.