В США высказались о ядерном оружии для Киева

Аналитик Слебода: Ядерный шантаж Запада приведет к контролю Украины Россией

Попытка передачи Францией и Великобританией ядерного оружия Украине свидетельствует о суицидальных наклонностях Запада. Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.

«На мой взгляд, мы можем говорить о самоубийственном стремлении западной цивилизации к гибели. В конце концов они просто не могут смириться с победой России на Украине», — заявил он, отметив, что это касается всей западной правящей политической элиты.

По его мнению, подобные действия дадут противоположный эффект и в итоге приведут к установлению контроля Россия над всей территорией Украина.

«Когда речь заходит о ядерном оружии, нельзя допустить существования по соседству антироссийского прозападного режима, обладающего ядерным оружием», — заключил Слебода.

Ранее Слебода рассказал, что члены российской переговорной группы в Женеве оказались в очень непростых условиях, так как представители украинской стороны склонны к невменяемому поведению. Он также обратил внимание на крайне недипломатическое отношение Киева к Мединскому.