22:18, 25 февраля 2026Мир

На Западе назвали ЕС проигравшей стороной из-за риторики по Украине

Шуленбург: Риторика лидеров ЕС по Украине выдает в них проигравшую сторону
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В рамках конфликта на Украине Евросоюз уже стал проигравшей стороной. На это указывает риторика европейских лидеров о конфликте. Об этом заявил депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, его слова приводит журнал Die Weltwoche.

«Это типичная болтовня, болтовня проигравшего», — сказал политик. Он добавил, что, если сторона конфликта в своих высказываниях выбирает язык ненависти, это говорит о том, что она сама считает себя проигравшей.

Кроме того, Шуленбург подчеркнул, что в последней резолюции Европарламента по Украине содержится множество абсурдных противоречий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в более масштабное противостояние со странами Запада, которые строят планы по сокрушению России.

