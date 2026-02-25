Шуленбург: Риторика лидеров ЕС по Украине выдает в них проигравшую сторону

В рамках конфликта на Украине Евросоюз уже стал проигравшей стороной. На это указывает риторика европейских лидеров о конфликте. Об этом заявил депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, его слова приводит журнал Die Weltwoche.

«Это типичная болтовня, болтовня проигравшего», — сказал политик. Он добавил, что, если сторона конфликта в своих высказываниях выбирает язык ненависти, это говорит о том, что она сама считает себя проигравшей.

Кроме того, Шуленбург подчеркнул, что в последней резолюции Европарламента по Украине содержится множество абсурдных противоречий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в более масштабное противостояние со странами Запада, которые строят планы по сокрушению России.