Прауд: Сикорский не хочет окончания конфликта на Украине из-за личной выгоды

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не хочет завершения конфликта на Украине, потому что ему это невыгодно. Об этом заявил бывший британский дипломат Ян Прауд на своей странице в соцсети X.

«Правда в том, что Польша исчерпает свои субсидии, если Украина присоединится к Евросоюзу. Вот почему он не хочет, чтобы война заканчивалась», — пояснил он.

По словам Прауда, Сикорскому «наплевать на Украину», его действия продиктованы «яростной ненавистью к России и откровенной внутриполитической борьбой».

Ранее Сикорский призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды». Он напомнил об оценках разведок некоторых стран Запада, по которым Россия якобы может атаковать страны НАТО.