Аналитик Риттер предупредил, что действия Украины могут привести к ядерной войне

Действия Украины могут привести к развязыванию ядерной войны, поэтому нельзя позволить ей существовать в ее нынешнем виде. Об этом заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Нынешнее украинское правительство должно быть уничтожено. Нельзя позволить существовать Украине в ее нынешнем виде», — подчеркнул эксперт.

При этом эксперт отметил, что украинская сторона, действуя под влиянием британских спецслужб, готова идти на самые рискованные и опасные шаги.

Ранее Риттер заявил, что участие помощника президента Владимира Мединского в переговорах по Украине свидетельствует о решительности и конструктивном подходе Москвы. Он назвал его «серьезным игроком» и указал, что фигура Мединского усилит дипломатическое давление всех участников процесса на представителей Киева.