Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

Полиция начала проверку после нападений подростков без причин на жителей Мытищ
Майя Назарова

Фото: stocksre / Shutterstock / Fotodom  

Банду подростков в балаклавах, которые без причины нападали на жителей подмосковного города Мытищи, решили наказать. Как стало известно порталу Msk1.ru, полиция начала проверку в отношении агрессивных несовершеннолетних.

По сведениям издания, оперативники допросили участников избиения 16-летнего подростка. «Для назначения судебно-медицинской экспертизы с целью определения тяжести нанесенного вреда пострадавшему были запрошены документы из медицинского учреждения, которые до настоящего времени не получены», — поделились в правоохранительных органах.

По факту нападения на прохожих 23 февраля в дежурную часть доставили троих юношей вместе с законными представителями. На родителей были составлены административные протоколы. Двоих молодых людей привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Максимальный штраф по этой статье составляет 1500 рублей.

О нападениях на людей подростков рассказала мать одного из пострадавших в Мытищах. Женщина подчеркнула, что также направила обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой решить проблему.

