Найден способ предсказать продолжительность жизни по анализу крови

Aging Cell: Новый анализ крови определяет риск смерти в ближайшие два года

Ученые выяснили, что простой анализ крови может показать, кто из пожилых людей с большей вероятностью проживет как минимум еще два года. Ключевым маркером оказались небольшие молекулы РНК — так называемые piRNA, уровень которых в крови оказался тесно связан с краткосрочной выживаемостью. Исследование опубликовано в журнале Aging Cell.

В работе проанализировали более 1 200 образцов крови людей старше 71 года. С помощью методов искусственного интеллекта исследователи сопоставили 187 клинических показателей и 828 малых РНК с данными о смертности. Оказалось, что комбинация всего шести piRNA предсказывала двухлетнюю выживаемость с точностью до 86 процентов — лучше, чем возраст, уровень холестерина, физическая активность и другие привычные показатели здоровья.

Интересно, что более низкие уровни определенных piRNA были связаны с большей продолжительностью жизни. Подобный эффект ранее наблюдали у простых организмов, где снижение активности этих молекул сопровождалось увеличением срока жизни. Это может указывать на их прямую роль в механизмах старения и регуляции иммунных и восстановительных процессов.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет о прогнозировании краткосрочных рисков. В дальнейшем ученые планируют выяснить, можно ли повлиять на уровень piRNA с помощью терапии или изменения образа жизни. Если результаты подтвердятся, такой анализ крови может стать инструментом ранней оценки рисков и персонализированного подхода к здоровому старению.

