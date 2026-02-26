Реклама

Наука и техника
10:57, 26 февраля 2026Наука и техника

Назван эффективный способ замедлить старение мозга

JAMA: Соблюдение здорового рациона снижает риск ухудшения памяти и мышления
Екатерина Графская
Фото: Jcomp / Freepik

Соблюдение здорового рациона в среднем возрасте может существенно снизить риск ухудшения памяти и мышления в пожилые годы. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 159 тысяч человек. Результаты опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Лучшие показатели продемонстрировала диета DASH — рацион, разработанный для снижения артериального давления. Люди, чье питание в возрасте 45–54 лет максимально соответствовало принципам DASH, имели на 41 процент более низкий риск возрастного снижения когнитивных функций по сравнению с теми, кто придерживался его меньше всего. Положительный эффект также наблюдался при других здоровых моделях питания, направленных на снижение воспаления и уровня сахара в крови.

С улучшением когнитивных показателей были связаны более высокое потребление овощей, фруктов, рыбы и умеренное употребление вина. Напротив, красное и переработанное мясо, жареный картофель и сладкие напитки ассоциировались с худшими результатами в пожилом возрасте.

Авторы отмечают, что здоровье сердца напрямую связано со здоровьем мозга. Поддержание нормального давления и состояния сосудов, по их словам, может защитить мозговые клетки от хронического повреждения и тем самым замедлить когнитивное старение.

Ранее стало известно, что питание без клетчатки за несколько дней может ухудшить эмоциональную память.

