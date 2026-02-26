Реклама

11:28, 26 февраля 2026Культура

Названа причина смерти 57-летнего актера из сериала «Бригада»

Актер Владимир Довжик из «Бригады» умер в возрасте 57 лет из-за инсульта
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Интерны»

Причиной смерти российского актера театра и кино Владимира Довжика стал инсульт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник из близкого окружения артиста.

Довжика не стало 24 февраля, ему было 57 лет. Актер служил в театре «Человек» с 1998 года. Он наиболее известен по ролям в сериалах «Склифосовский», «Бригада», «Интерны» и «След». Всего в фильмографии артиста значатся 105 проектов.

Ранее сообщалось, что в США ушел из жизни актер Эрик Дэйн, снявшийся в таких сериалах, как «Анатомия страсти», «Эйфория» и «Зачарованные». Артисту было 53 года, в апреле 2025-го ему диагностировали боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы.

