Названа причина смерти 57-летнего актера из сериала «Бригада»

Актер Владимир Довжик из «Бригады» умер в возрасте 57 лет из-за инсульта

Причиной смерти российского актера театра и кино Владимира Довжика стал инсульт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник из близкого окружения артиста.

Довжика не стало 24 февраля, ему было 57 лет. Актер служил в театре «Человек» с 1998 года. Он наиболее известен по ролям в сериалах «Склифосовский», «Бригада», «Интерны» и «След». Всего в фильмографии артиста значатся 105 проектов.

