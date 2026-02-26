Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:21, 26 февраля 2026Экономика

Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Цена самой дорогой квартиры в новостройке Москвы составила более 9 млрд рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Стоимость самой дорогой квартиры в Москве, доступной для покупки на первичном рынке недвижимости в данный момент, составила более девяти миллиардов рублей. Информацию о соответствующем объекте со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости назвали «Известия».

Речь идет о лоте, расположенном в районе Хамовники. Его площадь — 917 квадратных метров.

Второе место в списке заняла квартира, находящаяся в том же районе, в клубном доме на улице Остоженке. За объект метражом 781 «квадрат» просят более восьми миллиардов рублей.

Замкнула тройку недвижимость на Якиманке, стоимость которой превышает пять миллиардов рублей. За указанную сумму новому владельцу достанется жилье площадью 686 квадратных метров.

Ранее стало известно, что самая дорогая квартира в столице с видом на Кремль продается почти за 2,68 миллиарда рублей. Ее площадь составляет 952 «квадрата».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

    Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

    Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

    В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

    Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

    Москвичам назвали время цветения растений

    Популярный певец не смог сдержать смех на похоронах своей бабушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok