Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Цена самой дорогой квартиры в новостройке Москвы составила более 9 млрд рублей

Стоимость самой дорогой квартиры в Москве, доступной для покупки на первичном рынке недвижимости в данный момент, составила более девяти миллиардов рублей. Информацию о соответствующем объекте со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости назвали «Известия».

Речь идет о лоте, расположенном в районе Хамовники. Его площадь — 917 квадратных метров.

Второе место в списке заняла квартира, находящаяся в том же районе, в клубном доме на улице Остоженке. За объект метражом 781 «квадрат» просят более восьми миллиардов рублей.

Замкнула тройку недвижимость на Якиманке, стоимость которой превышает пять миллиардов рублей. За указанную сумму новому владельцу достанется жилье площадью 686 квадратных метров.

Ранее стало известно, что самая дорогая квартира в столице с видом на Кремль продается почти за 2,68 миллиарда рублей. Ее площадь составляет 952 «квадрата».