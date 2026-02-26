Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
08:00, 26 февраля 2026Авто

Названы регионы-лидеры по привлекательности для выкупа машин

Эксперты назвали пять регионов, где растет число машин с «хорошей» историей
Марина Аверкина

Эксперты платформы «Авто.ру Бизнес» изучили частные объявления о продаже машин с пробегом за последние шесть месяцев с целью определить, в каких регионах России чаще всего выставляют на продажу наиболее привлекательные для последующего выкупа варианты. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

В выборку попали машины с «хорошей» историей — возрастом до 7 лет, с показаниями одометра не более 150 тысяч километров, имеющие не больше трех предыдущих собственников в истории и не более одной аварии. Выяснилось, что с июля 2025 года доля таких автомобилей в общем объеме предложений по стране увеличилась на 0,7 процентного пункта, достигнув отметки 18,8 процента.

Наибольшее число объявлений, соответствующих заданным параметрам, зафиксировано в столичном регионе. В Москве и Подмосковье данный показатель составил почти 23 процента от всего объема «вторички». Следом расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область с результатом более 20 процентов. Замыкают пятерку Краснодарский край (19,8), Татарстан (19,4) и Тюменская область (19,3).

Наименьший выбор машин по указанным критериям оказался в Тульской (чуть более 15 процентов), Волгоградской (около 15 процентов) и Калужской (14,8 процента) областях, а также в Красноярском крае (13,6) и Республике Коми (12,5).

Ранее автоэксперт Кирилл Осипов назвал основные этапы подготовки автомобиля к весне. Все эти простые манипуляции помогут обеспечить безопасность на дорогах России этой весной, а также предупредят риски преждевременного выхода из строя основных узлов и агрегатов, подытожил специалист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на регионы России

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Назван фаворит «Оскара» 2026 года

    Сотрудники рехаба продавали наркотики россиянам под видом лечения

    Названы регионы-лидеры по привлекательности для выкупа машин

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала самую сексуальную черту мужчин

    В России захотели собирать деньги за доступ к точному времени

    На Западе рассказали о находящемся на грани срыва и сломленном украинском обществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok