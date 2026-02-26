Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:41, 26 февраля 2026Забота о себе

Названы снижающие уровень тестостерона продукты

UfaTime.ru: Сосиски и сладости снижают уровень тестостерона
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Некоторые продукты снижают выработку гормона тестостерона у мужчин, предупредили врачи Городской клинической больницы № 5 Уфы. Их врачи назвали в беседе с UfaTime.ru.

Медики отметили, что снижать уровень тестостерона могут полуфабрикаты, сосиски, колбасы и копчености. Они объяснили, что в такой еде содержится много трансжиров, усилителей вкуса и консервантов. Кроме того, выработке тестостерона мешает злоупотребление сладостями, выпечкой и алкоголем.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Вместо такой еды врачи рекомендовали отдавать предпочтение нежирному мясу, жирной рыбе, морепродуктам, овощам, фруктам, орехам и несладким кисломолочным продуктам.

Ранее спортивный врач, тренер Никита Савин перечислил упражнения, повышающие уровень тестостерона и полезные для мужского здоровья. По его мнению, максимальный эффект дают приседания со штангой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Telegram могут заблокировать в России уже к апрелю, но с одним исключением. Роскомнадзор дал комментарий

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Российскому газу нашли замену

    Раскрыт секрет треугольной вставки на свитшотах

    Кубинские пограничники расстреляли людей на судне под флагом США. Станет ли это поводом для нападения на союзника России?

    Минобороны раскрыло подробности отражения атак на Москву

    Требования Каллас к России назвали чушью

    Силовики задержали похитившего девятилетнюю девочку в Смоленске

    Турист не выжил после избиения в популярной стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok