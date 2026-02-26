Названы снижающие уровень тестостерона продукты

UfaTime.ru: Сосиски и сладости снижают уровень тестостерона

Некоторые продукты снижают выработку гормона тестостерона у мужчин, предупредили врачи Городской клинической больницы № 5 Уфы. Их врачи назвали в беседе с UfaTime.ru.

Медики отметили, что снижать уровень тестостерона могут полуфабрикаты, сосиски, колбасы и копчености. Они объяснили, что в такой еде содержится много трансжиров, усилителей вкуса и консервантов. Кроме того, выработке тестостерона мешает злоупотребление сладостями, выпечкой и алкоголем.

Вместо такой еды врачи рекомендовали отдавать предпочтение нежирному мясу, жирной рыбе, морепродуктам, овощам, фруктам, орехам и несладким кисломолочным продуктам.

