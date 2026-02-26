Названы сроки начала продаж новых кроссоверов российского производителя

«Известия»: Купить кроссоверы «Москвич М70» и «М90» можно будет в начале марта

Генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Елена Фролова, выступая на отраслевой конференции ForAuto-2026, озвучила сроки появления в продаже двух новых моделей производителя. По ее словам, продажи кроссоверов «Москвич М70» и «Москвич М90» начнутся уже в начале марта. Об этом пишут «Известия».

В ближайшее время дилерам поступит первая партия машин. Стоимость новинок топ-менеджер не назвала, но сообщила, что цены будут раскрыты ближе к старту реализации.

Руководитель предприятия также рассказала, что на этот год запланирован выпуск не менее 10 тысяч автомобилей. При этом завод не намерен сворачивать производство выпускаемой продукции.

«Мы планируем начать сварку и окраску "Москвича М70" до конца этого года. Уже сейчас обе модели русифицированы, на них установлены отечественные модули ГЛОНАСС. Определены российские поставщики комплектующих для этих машин», — подчеркнула Фролова.

