19:39, 26 февраля 2026Наука и техника

Названы связанные с улучшением памяти в пожилом возрасте продукты

Front Aging: Молочные продукты связаны с улучшением когнитивных функций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Caftor / Shutterstock / Fotodom  

Регулярное употребление молока и молочных продуктов может быть связано с лучшими показателями когнитивных функций у людей старше 60 лет. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и метаанализа, опубликованного в журнале Frontiers in Aging.

Исследователи проанализировали 22 работы с участием около 47 тысяч человек. В рандомизированных испытаниях употребление определенных молочных продуктов было связано с умеренным улучшением общей когнитивной функции (стандартизированная разница средних — 0,45), а также памяти и скорости обработки информации. Наиболее выраженный эффект чаще наблюдался при употреблении ферментированных продуктов (например, йогуртов и кисломолочных напитков) и продуктов, обогащенных биоактивными компонентами.

При этом данные наблюдательных исследований оказались неоднородными. В их объединенном анализе статистически значимой связи между привычным потреблением молочных продуктов и снижением риска развития когнитивных нарушений выявлено не было. В отдельных работах ферментированные продукты ассоциировались с лучшими результатами тестов памяти и исполнительных функций, тогда как высокое потребление цельного молока в ряде случаев связывали с более выраженным снижением когнитивных функций.

Авторы подчеркивают, что различия могут объясняться типом продукта, длительностью наблюдения и влиянием сопутствующих факторов: уровня образования, общего качества питания, сердечно-сосудистых рисков и образа жизни.

Исследователи считают, что молочные продукты, особенно ферментированные и обогащенные, могут рассматриваться как элемент питания, потенциально поддерживающий когнитивное здоровье.

Ранее стало известно, что замена красного мяса на белое снижает риск развития диабета.

