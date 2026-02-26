Омбудсмен выступила с предложением после выпадений из окон российских детей

Мишонова предложила оснащать окна блокираторами, чтобы дети не падали с высоты

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова выступила с предложением оснащать окна блокираторами, чтобы российские дети не падали с высоты. Комментарием омбудсмен поделилась в Telegram-канале.

После подобного инцидента с ребенком в Санкт-Петербурге, Мишонова настояла, чтобы был принят соответствующий закон. «В сегодняшней демографической ситуации, когда государство тратит миллиарды, чтобы поддержать и стимулировать рождаемость, мы теряем детей каждый день по глупости и по неправильному просчету», — поделилась она в посте.

Уполномоченный подчеркнула, что нужно обязать взрослых оборудовать окна блокираторами, если в доме проживают дети. Аналогичные меры должны касаться и тех, кто сдает жилье, пояснила она.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двухлетний ребенок выпал из окна 10-го этажа, его поймали прохожие. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.