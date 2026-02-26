Перечислены уничтожающие зубы продукты

Стоматолог Савостян: Ирис и карамель опасны после установки брекетов

Некоторые продукты сильнее других вредят здоровью зубов, рассказала стоматолог-ортопед Кристина Савостян. Их врач перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

В число уничтожающих здоровье зубов продуктов она включила очень твердую еду: леденцы, ирис, карамель, орехи в скорлупе и шоколадной глазури, неочищенные семечки, сушки, сухари, чипсы, а также попкорн.

Савостян добавила, что эмали зубов также вредят вымоченные в сиропе сухофрукты, уксус и кислотные маринады. Врач отметила, что истончать эмаль также могут свежевыжатые соки.

«Опасна не еда сама по себе, а пренебрежение гигиеной и страх стоматологов. Берегите зубы, регулярно ходите на гигиеническую чистку и профилактические осмотры. Тогда все будет в порядке», — заключила стоматолог.

Ранее стоматолог Мария Эухения Чаморро рассказала, существует ли разница между дорогими и дешевыми зубными пастами. По ее словам, здоровье полости рта зависит не от цены зубной пасты, а от правильной гигиены.