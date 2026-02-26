Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:45, 26 февраля 2026Забота о себе

Перечислены уничтожающие зубы продукты

Стоматолог Савостян: Ирис и карамель опасны после установки брекетов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Некоторые продукты сильнее других вредят здоровью зубов, рассказала стоматолог-ортопед Кристина Савостян. Их врач перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

В число уничтожающих здоровье зубов продуктов она включила очень твердую еду: леденцы, ирис, карамель, орехи в скорлупе и шоколадной глазури, неочищенные семечки, сушки, сухари, чипсы, а также попкорн.

Савостян добавила, что эмали зубов также вредят вымоченные в сиропе сухофрукты, уксус и кислотные маринады. Врач отметила, что истончать эмаль также могут свежевыжатые соки.

Материалы по теме:
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января 2021
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022

«Опасна не еда сама по себе, а пренебрежение гигиеной и страх стоматологов. Берегите зубы, регулярно ходите на гигиеническую чистку и профилактические осмотры. Тогда все будет в порядке», — заключила стоматолог.

Ранее стоматолог Мария Эухения Чаморро рассказала, существует ли разница между дорогими и дешевыми зубными пастами. По ее словам, здоровье полости рта зависит не от цены зубной пасты, а от правильной гигиены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Пассажир симулировал сердечный приступ на борту самолета ради отсрочки ареста

    Госдума приняла закон о запрете на выдачу государствам категории иностранцев

    В России осудят политолога-экстремиста

    Названы сроки разработки АЭС для Луны

    Влияние обновленного ГОСТа на стоимость пива оценили

    Захарова резко ответила Мерцу на слова о «варварстве» России

    В российском городе затопило школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok