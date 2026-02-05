Стоматолог сравнила эффективность дешевых и дорогих зубных паст

Стоматолог Чаморро: Высокая цена зубной пасты не гарантирует лучших результатов

Стоматолог Мария Эухения Чаморро рассказала, существует ли разница между дорогими и дешевыми зубными пастами. Их эффективность она сравнила в разговоре с изданием Infosalus.

По словам Чаморро, здоровье полости рта зависит не от цены зубной пасты, а от правильной гигиены. «Существуют доступные зубные пасты, которые прекрасно выполняют свою основную функцию. Более высокая цена не гарантирует автоматически лучших результатов, если ваши привычки не соответствуют норме», — пояснила она.

Специалистка призвала не поддаваться влиянию маркетинга. Большинству людей достаточно обычной зубной пасты с фтором, который снижает риск возникновения кариеса. Что касается остальных компонентов, они могут быть полезны в зависимости от конкретного случая, но не являются необходимыми для всех, заключила Чаморро.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко рассказал, как заподозрить проблемы с зубами. Сухость во рту, утверждает он, может привести к развитию кариеса.