Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 26 февраля 2026МирЭксклюзив

Изменение роли США в переговорах по Украине оценили

Политолог Дубравский: США продолжат уделять внимание международной повестке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

США продолжат уделять внимание международной повестке и переговорному процессу по Украине несмотря на новые внутренние проблемы. На это в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Трамп будет больше внимания уделять внутренней повестке, но о международной не забудет», — подчеркнул он.

По мнению политолога, в этих условиях президенту США Дональду Трампу становится даже более важно продемонстрировать внешнеполитические успехи. Он должен, в частности, закрепить образ миротворца накануне промежуточных выборов, которые состоятся уже в ноябре.

Наконец, переговорный процесс по Украине сопровождает уже сформированная команда — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, а внутренние вопросы будут решать другие члены администрации, резюмировал эксперт.

Ранее Павел Дубравский объяснил частые слова Дональда Трампа о «больших успехах» на переговорах по Украине. По его мнению, президент США хочет заработать как можно больше политических очков накануне промежуточных выборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Изменение роли США в переговорах по Украине оценили

    19-летний мужчина поджег вагину партнерши

    Странная находка вековой давности поставила в тупик пользователей сети

    Стало известно об угрозе всему миру из-за госдолга США

    В США оценили вероятность удара России по Британии

    Мурашко рассказал о применении первого российского робота-хирурга

    Блогер описал жизнь работников сферы обслуживания в США словами «рабы никуда не исчезли»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok