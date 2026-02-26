Реклама

20:31, 26 февраля 2026Бывший СССР

Переговоры США и Украины завершились

Переговоры США и Украины в Женеве продлились около четырех часов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Переговоры США и Украины в Женеве завершились. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, представители сторон покинули место встречи. Дискуссии шли около четырех часов.

Переговоры между Киевом и Вашингтоном стартовали днем 26 февраля. Украинскую сторону на встрече представляли глава переговорной группы Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и министр экономики Алексей Соболев, США — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее стало известно, что в Женеву прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Отмечалось, что он также должен встретиться с американскими переговорщиками.

