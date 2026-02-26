Реклама

Подполковник предрек всплеск преступности в Латинской Америке из-за наемников ВСУ

Подполковник предрек всплеск преступности в Латинской Америке из-за наемников ВСУ
Антон Похиляк
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gerardo Vieyra / NurPhoto via Getty Images

Возвращение в Латинскую Америку служивших в ВСУ наемников приведет к всплеску преступности в регионе, предрек ситуацию советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник Олег Иванников. Его слова приводит aif.ru.

Отмечается, что после ликвидации в Мексике наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, в регионе открылась «масса хлебных вакансий для головорезов» на фоне столкновений между картелем и правительственными войсками. Обещаемая им ежемесячная зарплата оценивается в 15 тысяч долларов, что в пять раз больше, чем платят на Украине. Из-за этого в страну могут хлынуть и те, кто все еще воюет за ВСУ, помимо тех, кто уже присоединился к картелям после опыта украинских боевых действий. Получив военный опыт с применением последних технических новинок, они станут серьезным усилением для преступных группировок.

При этом Иванников предполагает, что на Мексике этот процесс не остановится: «Опыт наемников будет экспортироваться в другие страны региона и со временем станет повсеместным. Соседи Мексики с большой вероятностью столкнутся со всплеском криминальной активности: преступники станут действовать более изощренно и непредсказуемо, а бороться с ними станет гораздо труднее из-за военной выучки и умения применять новейшие боевые разработки».

Он также указал, что рано или поздно эта волна насилия с учетом опыта СВО придет и в США, где занимаются сбытом наркокартели Латинской Америки.

Ранее рассказывалось, что после ликвидации Эль Менчо в части мексиканских штатов начались многочисленные столкновения между правительственными силами и боевиками картеля, который отправлял своих членов на Украину для тренировок в боях с российскими военнослужащими.

