Политолог Ежов об обороне Одессы: Киев готовится к очередному витку эскалации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовиться к круговой обороне Одессы. Таким образом Киев намеревается затянуть переговорный процесс, поскольку не заинтересован в мире. Так считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов. Его слова приводит телеканал 360.

«Киев не заинтересован в мире, это понятно уже давно. Поэтому подобного рода действия с подготовкой к круговой обороне Одессы свидетельствуют только об одном: Киев готовится к очередному витку эскалации», — сказал эксперт.

По мнению Ежова, не исключено, что будут созданы провокации для того, чтобы этот виток эскалации возник.

Ранее глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков сообщил, что вокруг Одесской области активно выстраивается защита: противотанковые рвы и минные заграждения. Кроме того, будут размещены кил-зоны, ловушки и капканы. Солдаты также учат местных жителей обращаться с оружием.

Как сообщал неназванный представитель пророссийского подполья, обороняющие Одессу бойцы добровольческих формирований не являются военнослужащими и проходят подготовку лишь для отчетности. «А "наверх" докладывают о том, что это боеготовый ресурс, который учитывается при планировании обороны. Говоря простым языком, это просто пыль в глаза вышестоящему руководству», — говорится в сообщении.