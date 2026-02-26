Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 26 февраля 2026Бывший СССР

Политолог объяснил подготовку ВСУ к круговой обороне Одессы

Политолог Ежов об обороне Одессы: Киев готовится к очередному витку эскалации
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовиться к круговой обороне Одессы. Таким образом Киев намеревается затянуть переговорный процесс, поскольку не заинтересован в мире. Так считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов. Его слова приводит телеканал 360.

«Киев не заинтересован в мире, это понятно уже давно. Поэтому подобного рода действия с подготовкой к круговой обороне Одессы свидетельствуют только об одном: Киев готовится к очередному витку эскалации», — сказал эксперт.

По мнению Ежова, не исключено, что будут созданы провокации для того, чтобы этот виток эскалации возник.

Ранее глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков сообщил, что вокруг Одесской области активно выстраивается защита: противотанковые рвы и минные заграждения. Кроме того, будут размещены кил-зоны, ловушки и капканы. Солдаты также учат местных жителей обращаться с оружием.

Как сообщал неназванный представитель пророссийского подполья, обороняющие Одессу бойцы добровольческих формирований не являются военнослужащими и проходят подготовку лишь для отчетности. «А "наверх" докладывают о том, что это боеготовый ресурс, который учитывается при планировании обороны. Говоря простым языком, это просто пыль в глаза вышестоящему руководству», — говорится в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

    Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

    Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

    В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

    Россиян предупредили о скором подорожании интернета

    Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

    Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok