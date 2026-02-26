Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:53, 26 февраля 2026МирЭксклюзив

Последствия возможного удара по Ирану для армии США оценили

Политолог Перенджиев: Возможный удар по Ирану не истощит запасы вооружений США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Возможный удар по Ирану вряд ли истощит запасы вооружений США и поставит под угрозу американских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Сколько у США ресурсов — это военная тайна. Но в принципе, можно предположить, что от ударов по Ирану они не иссякнут. С чего бы им иссякать, если у США куча военных баз со своими ресурсами на Ближнем Востоке. К тому же, в распоряжении страны ресурсы Великобритании, да и в принципе всех западных стран», — сказал Перенджиев.

Он добавил, что публикации в СМИ, указывающие на возможный дефицит вооружений у США в случае ударов по Ирану, могут оказаться заказными, нацеленными на формирование в обществе мнения о бесперспективности потенциальной атаки.

«Кто-то в самих США может действовать в интересах Ирана. Например, лобби, непосредственно связанное с поступлением нефти из этой страны, или заинтересованное в какой-то другой системе сотрудничества с Ираном или его ближайшими союзниками на Ближнем Востоке. Безусловно, здесь есть и антитрамповский элемент», — заметил политолог.

Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон хочет, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, после чего к боевым действиям присоединятся силы США. В материале отмечалось, что удар по Ирану может истощить американские запасы вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какая-то внутренняя обида к власти». Белгородский губернатор пожаловался, что опоздал на работу после отказа жителя подвезти его

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Лавров рассказал об обиде Запада на Россию

    Раскрыты подводные камни при оформлении ипотеки на двоих

    Популярный певец отказался сдавать «блатные» номера серии АМР с машины

    Главарь крупнейшей в России банды киллеров Джако попал на видео

    На Западе испугались последствий планов по вооружению Украины ядерным оружием

    Ложную гранату российского «Крюка» показали на видео

    Москвичам пообещали оттепель и ледяной дождь в выходные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok