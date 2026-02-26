Последствия возможного удара по Ирану для армии США оценили

Политолог Перенджиев: Возможный удар по Ирану не истощит запасы вооружений США

Возможный удар по Ирану вряд ли истощит запасы вооружений США и поставит под угрозу американских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Сколько у США ресурсов — это военная тайна. Но в принципе, можно предположить, что от ударов по Ирану они не иссякнут. С чего бы им иссякать, если у США куча военных баз со своими ресурсами на Ближнем Востоке. К тому же, в распоряжении страны ресурсы Великобритании, да и в принципе всех западных стран», — сказал Перенджиев.

Он добавил, что публикации в СМИ, указывающие на возможный дефицит вооружений у США в случае ударов по Ирану, могут оказаться заказными, нацеленными на формирование в обществе мнения о бесперспективности потенциальной атаки.

«Кто-то в самих США может действовать в интересах Ирана. Например, лобби, непосредственно связанное с поступлением нефти из этой страны, или заинтересованное в какой-то другой системе сотрудничества с Ираном или его ближайшими союзниками на Ближнем Востоке. Безусловно, здесь есть и антитрамповский элемент», — заметил политолог.

Ранее издание Politico сообщило, что Вашингтон хочет, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, после чего к боевым действиям присоединятся силы США. В материале отмечалось, что удар по Ирану может истощить американские запасы вооружений.