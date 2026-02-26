Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

Гулмахмадзода призвал диаспору Таджикистана соблюдать законы России

Посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода призвал соотечественников строго соблюдать российские законы. Об этом он рассказал на встрече с диаспорой в Уфе, передает «Sputnik Таджикистан».

Граждане республики, как отметил глава дипмиссии, которые осуществляют свою трудовую деятельность в России, должны соблюдать действующее российское законодательство с учетом изменений, которые в него вносятся.

«В ходе встречи были затронуты вопросы необходимости борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также предотвращения распространения наркотиков», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Таджикистан получил доступ к спутниковой связи Starlink от компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Контракт подписан между компанией и Службой связи республики.