Журналист Познер: Надеюсь, что спорт и политику наконец удастся разъединить

Журналист Владимир Познер предложил спортсменам всех стран выступать без флагов на Олимпиаде. Его слова приводит «Советский спорт».

«Пьер де Кубертен ведь мечтал, чтобы на Играх не было флагов, чтобы спортсмены представляли только самих себя. Такой-то спортсмен, чемпион в своем виде спорта — и неважно, откуда он родом. Это было бы отлично», — сказал Познер.

Также Познер выразил надежду, что в ближайшее время российские спортсмены снова будут соревноваться на Олимпиадах с флагом и гимном. «Надеюсь, что спорт и политику наконец удастся разъединить, хотя это очень трудно», — отметил журналист.

В зимней Олимпиаде-2026 принимали участие 13 спортсменов из России. Они соревновались в нейтральном статусе. Единственную медаль среди них завоевал ски-альпинист Никита Филиппов — он стал вторым в финальном заезде.