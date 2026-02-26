Реклама

01:37, 26 февраля 2026Спорт

ПСЖ с Сафоновым вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Emma Da Silva / AP

Французский ПСЖ с российским вратарем Матвеем Сафоновым сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответная встреча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов прошла в Париже и завершилась со счетом 2:2. В составе ПСЖ забили Хвича Кварацхелия и Маркиньос. У «Монако» отличились Магнес Аклиуш и Джордан Тезе. Первый матч противостояния завершился победой парижан со счетом 2:1. По сумме двух матчей ПСЖ прошел в 1/8 финала.

Сафонов провел на поле весь матч. Он попал в стартовый состав ПСЖ седьмой раз подряд. Его конкурент Люка Шевалье остался в запасе.

В 1/8 финала ПСЖ сыграет с английским «Челси» или каталонской «Барселоной». Жеребьевка состоится 27 февраля. Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов.

