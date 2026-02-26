Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 26 февраля 2026Россия

Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, прошедшей в 2025 году
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, прошедшей 19 декабря 2025 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также изменить условия льготной ипотеки для многодетных семей. Также президент попросил представить предложения о социальной поддержке семьям с детьми.

В следующем пункте говорится об изменении законодательства, которое будет предусматривать регулирование вопроса поддержки граждан, живущих в подвергающихся ударам со стороны ВСУ населенных пунктах. Поручение касается тех людей, которые имеют поврежденное в результате обстрелов жилье или утратили его.

Помимо того, Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке производства фильмов об участниках СВО, проследить за выполнением выплат членам семей погибших и пропавших без вести участников спецоперации.

Также правительству поручено исключить перебои поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и усилить контроль за ценами на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит на контроле ряд тем, поднятых во время прямой линии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

    Гробы поплыли в одной стране

    Известный актер появился на красной дорожке в сандалиях

    В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на женщину

    Мужчина с копьем отомстил четырехметровой змее за смерть козы

    Пассажир симулировал сердечный приступ на борту самолета ради отсрочки ареста

    В России осудят политолога Шульман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok