Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, прошедшей в 2025 году

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, прошедшей 19 декабря 2025 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также изменить условия льготной ипотеки для многодетных семей. Также президент попросил представить предложения о социальной поддержке семьям с детьми.

В следующем пункте говорится об изменении законодательства, которое будет предусматривать регулирование вопроса поддержки граждан, живущих в подвергающихся ударам со стороны ВСУ населенных пунктах. Поручение касается тех людей, которые имеют поврежденное в результате обстрелов жилье или утратили его.

Помимо того, Путин поручил рассмотреть вопрос о господдержке производства фильмов об участниках СВО, проследить за выполнением выплат членам семей погибших и пропавших без вести участников спецоперации.

Также правительству поручено исключить перебои поставок в аптечную сеть лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и усилить контроль за ценами на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит на контроле ряд тем, поднятых во время прямой линии.