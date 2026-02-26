В России снимут ряд ограничений для работы несовершеннолетних

Депутат Нилов пообещал снятие излишних запретов для трудоустройства подростков

Российские власти уже к лету намерены снять ряд ограничений для трудоустройства несовершеннолетних. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, новый документ заметно сократит список мест, куда подростов не могут взять на работу. Депутат подчеркнул, что изменения коснутся тех предприятий, которые считались опасными когда-то давно.

«Речь идет про те условия труда, которые были опасны 20 лет назад, но ситуация поменялась: сегодня там находиться более безопасно, чем на улице», — заверил Нилов, посетовав, что устаревшие нормы влияют на нынешний кадровый вопрос. Более того, в процессе обучения несовершеннолетние имеют возможность проходить на предприятии производственную практику, но в 17,5 года, уже будучи дипломированными специалистами, устроиться на него не могут.

Пересматривать правила власти собираются через «новый механизм», позволяющий оценивать условия рабочего места. Минтруд уже инициировал изменение нормативно-правовых актов.

В марте предложение должно появиться на площадке в Госдуме. Депутат предположил, что инициативу реализуют этим летом, так что новый выпуск из техникумов и колледжей сможет выбирать для работы те предприятия, которые сейчас считаются опасными. Каких-либо конкретных примеров таких мест Нилов не привел.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заверил, что сохраняющийся кадровый дефицит не станет причиной для нового повышения пенсионного возраста в России.