Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:40, 26 февраля 2026Экономика

В России снимут ряд ограничений для работы несовершеннолетних

Депутат Нилов пообещал снятие излишних запретов для трудоустройства подростков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские власти уже к лету намерены снять ряд ограничений для трудоустройства несовершеннолетних. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, новый документ заметно сократит список мест, куда подростов не могут взять на работу. Депутат подчеркнул, что изменения коснутся тех предприятий, которые считались опасными когда-то давно.

«Речь идет про те условия труда, которые были опасны 20 лет назад, но ситуация поменялась: сегодня там находиться более безопасно, чем на улице», — заверил Нилов, посетовав, что устаревшие нормы влияют на нынешний кадровый вопрос. Более того, в процессе обучения несовершеннолетние имеют возможность проходить на предприятии производственную практику, но в 17,5 года, уже будучи дипломированными специалистами, устроиться на него не могут.

Пересматривать правила власти собираются через «новый механизм», позволяющий оценивать условия рабочего места. Минтруд уже инициировал изменение нормативно-правовых актов.

В марте предложение должно появиться на площадке в Госдуме. Депутат предположил, что инициативу реализуют этим летом, так что новый выпуск из техникумов и колледжей сможет выбирать для работы те предприятия, которые сейчас считаются опасными. Каких-либо конкретных примеров таких мест Нилов не привел.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заверил, что сохраняющийся кадровый дефицит не станет причиной для нового повышения пенсионного возраста в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какая-то внутренняя обида к власти». Белгородский губернатор пожаловался, что опоздал на работу после отказа жителя подвезти его

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Лавров рассказал об обиде Запада на Россию

    Раскрыты подводные камни при оформлении ипотеки на двоих

    Популярный певец отказался сдавать «блатные» номера серии АМР с машины

    Главарь крупнейшей в России банды киллеров Джако попал на видео

    На Западе испугались последствий планов по вооружению Украины ядерным оружием

    Ложную гранату российского «Крюка» показали на видео

    Москвичам пообещали оттепель и ледяной дождь в выходные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok