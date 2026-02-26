Реклама

Из жизни
20:28, 26 февраля 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала слова «коварный ликвидатор»

В эфире радио УВБ-76 прозвучали слова «коварный» и «ликвидатор»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: A-photographyy / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала еще две шифровки. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

В эфире так называемой радиостанции Судного дня прозвучали два сообщения. Первая передача, в которой фигурировало слово «коварный», вышла в 13:55 по московскому времени. В 19:15 за ней последовала другая. Она состояла из слова «ликвидатор».

НЖТИ 43482 КОВАРНЫЙ 1501 1442

НЖТИ 67714 ЛИКВИДАТОР 8029 0724

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что в 12:32 по московскому времени УВБ-76 передала сообщение со словом «майностяг». В прошлых передачах станции оно не встречалось.

