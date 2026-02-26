«Радиостанция Судного дня» передала странную шифровку

Радиостанция УВБ-76 передала шифровку со словом «майностяг»

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучала очередная шифровка. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня начала вещание в 12:32 по московскому времени. Первое сообщение, которое она передала, содержало странное слово «майностяг». В прошлых передачах станции оно не встречалось

НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.