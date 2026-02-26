Раскрыты данные о пытавшихся подорвать топ-менеджера оборонного завода в России

Девушка, 4 юношей и 3 подростков готовили подрыв машины топ-менеджера НПК КБМ

Появились подробности о фигурантах уголовного дела о покушении на руководящего сотрудника оборонного предприятия в Коломне. По данным Telegram-канала Mash, среди них девушка, трое несовершеннолетних и четверо юношей.

Они готовили подрыв машины заместителя директора Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (НПК КБМ) Геннадия Девятова. Предприятие занимается производством ракетных комплексов «Искандер» и «Игла».

Перед судом предстанут четверо жителей Нижнего Тагила, двое из подмосковной Коломны, один из Приморья и один из Херсонской области. По данным следствия, они получили в мессенджере от анонима заказ на убийство и координаты тайника с самодельным взрывным устройством. За это им обещали заплатить не менее миллиона рублей.

Бомбу спрятала у мусорных баков 23-летняя девушка, занимавшаяся администрированием паблика пацанских цитат, у которой были долги по микрозаймам. СВУ забрали ее сообщники в декабре 2024 года и установили под днище внедорожника топ-менеджера КБМ.

Теракт по заданию украинских спецслужб был предотвращен правоохранительными органами. Двух человек задержали с поличным в момент закладки взрывчатки.