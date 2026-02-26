Раскрыты наиболее распространенные причины трудностей с засыпанием

Психолог Дреруп предупредила о трудностях с засыпанием из-за алкоголя

Психолог Мишель Дреруп заявила, что трудности с засыпанием могут возникнуть по многим причинам. Наиболее распространенные из них она раскрыла в разговоре с изданием Infobae.

Дреруп предупредила, что часто проблемы с засыпанием провоцирует употребление алкоголя. Хронические боли также могут вызывать бессонницу. Среди других причин психолог назвала побочные эффекты некоторых лекарств, возраст, долгий дневной сон и так называемый «эффект первой ночи», когда человек не может заснуть на новом месте, например, в отеле во время отпуска.

Эксперты из Американского фонда сна отметили, что здоровые люди засыпают за 10-20 минут. Показатель менее восьми минут указывает на высокую сонливость из-за накопленного дефицита сна или нарколепсию. Если же человеку для засыпания требуется более 20 минут, то это уже симптом бессонницы, которую необходимо лечить, добавили специалисты.

Ранее сомнолог Сью Пикок предупредила, что сон менее шести часов в сутки приводит к проблемам со здоровьем. Одним из негативных последствий хронического недосыпа она назвала ухудшение работы иммунитета.