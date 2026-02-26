Реклама

Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

Родившая в аэропорту Антальи россиянка обжаловала лишение родительских прав
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Заман Рамазанов / РИА Новости

Родившая в аэропорту турецкой Антальи россиянка Екатерина Бурнашкина обжаловала решение суда о лишении ее родительских прав. Об этом РИА Новости сообщила представитель девушки Виктория Елисеева.

«Кассационную жалобу мы подали, ее еще не рассматривали», — рассказала она. Известно, что в отношении Бурнашкиной возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь новорожденной. Елисеева также заявила, что расследование продолжается.

Екатерина Бурнашкина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи в октябре 2024 года и бросила его там. В июле она вышла из турецкой тюрьмы и заявила, что хочет забрать дочь у приемной матери.

