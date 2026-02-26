Реклама

Родственники пленных солдат ВСУ попросили их не возвращаться домой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Родственники пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят их не возвращаться домой, поскольку в российском плену для них безопаснее, чем на Украине, сообщает Readovka в Telegram-канале.

В преддверии возможных обменов пленными между Россия и Украина родственники военнослужащих ВСУ записывают для них видеообращения с просьбой не возвращаться домой.

Украинские семьи тревожатся за судьбу близких из-за риска их повторной отправки на фронт и опасаются, что те могут так и не добраться до дома.

5 февраля Россия и Украина произвели масштабный обмен пленными. На Родину вернулись 157 россиян. На Украину вернулся Назар Далецкий, который с 25 мая 2023 года числился погибшим в Харьковской области.

