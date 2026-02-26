Россиянам назвали способы спасти обувь от реагентов

Химик Васильев: Спасти обувь от реагентов помогут галоши

Спасти обувь от разрушения реагентами помогут галоши и правильное мытье. Способы продлить срок службы изделий назвал россиянам заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения профессор Николай Васильев, пишет «Газета.ru».

«Кардинальный метод — это надеть галоши (они сейчас продаются) или синтетическую обувь», — посоветовал эксперт. Если обувь кожаная, отмыть ее от антигололедных составов помогут вода или водные растворы, при этом придется многократно повторять процедуру, отметил Васильев.

Специалист порекомендовал отказаться от жестких щеток и проводить процедуру в теплой воде. Кроме того, обувь категорически нельзя сушить на батарее. «После высушивания и полного удаления солевых разводов надо эффективно обработать обувь водоотталкивающими составами, потому что высушенная обувь еще легче будет впитывать соль и воду», — добавил химик. А от прогулок в замшевой обуви по улицам с реагентами Васильев призвал отказаться.

