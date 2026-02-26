Россияне побросали балконы

«Девелопмент-Юг»: 52 % россиян готовы пожертвовать балконом ради дешевого жилья

Более половины жителей российских мегаполисов готовы отказаться от балкона в новой квартире ради более низкой цены. Об этом говорится в исследовании компании «Девелопмент-Юг», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос провели среди жителей Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Москвы. 52 процента респондентов согласились на покупку более дешевой квартиры без балкона, еще 24 процента рассмотрят такой вариант при наличии других мест хранения — кладовых на этаже или в подземной части дома. Для 28 процентов балкон все еще остается обязательным помещением, а доплатить за отдельную кладовую готовы 11 процентов.

Чаще всего от балконов готовы отказываться москвичи. В 67 процентах случаев жители столицы считают это помещение дополнительной нагрузкой на стоимость квартиры и коммунальные платежи. Комфортным снижением стоимости жилья при отказе от балкона москвичи считают сумму от 900 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что около 33 процентов россиян готовы продать свою квартиру, чтобы купить частный дом.