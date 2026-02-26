Россиянин вошел в состав миссии НАСА Crew-13

«Роскосмос»: Космонавт Тетерятников вошел в состав американской миссии Crew-13

Космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников вошел в основной состав американской миссии Crew-13, которая отправится к Международной космической станции (МКС) во второй половине 2026 года. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация.

«Арутюн Кивирян назначен в дублирующий экипаж Crew-13», — говорится в публикации.

В декабре в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина сообщили, что российский космонавт Андрей Федяев был допущен медкомиссией к экспедиции на МКС.

Ранее издание SpaceNews заметило, что глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что хочет встретиться с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым во время предстоящего запуска пилотируемого корабля «Союз МС».