Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:28, 26 февраля 2026Экономика

Россиянина едва не придавило лифтом

Жителя Уфы едва не придавило лифтом
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жителя Уфы едва не придавило лифтом в жилом доме. О случившемся сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Менделеева. В момент ЧП в лифте находились двое человек, а третий, рабочий, стал заходить внутрь, однако кабина подъемника рванула вверх. Мужчина чудом не пострадал — он смог быстро выбежать из нее.

По словам местных жителей, в подъезде давно не меняли лифт.

Ранее в феврале в подмосковном Щелково подъемники многоквартирного дома залило кипятком из-за аварии. Жильцы пожаловались, что из-за коммунальной аварии лифты вышли из строя сразу в двух подъездах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Поставки российского молочного продукта в США подскочили до максимума

    Названы причины желания США ударить по Ирану

    Вымогавшие деньги у российского бизнесмена сотрудники ФСБ оказались аферистами

    Россиянин вытащил водителя из объятой пламенем машины

    Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по городу после смены имиджа

    В России станет меньше подходящих под льготную ипотеку квартир

    В США ужаснулись Ирану в «безвыходном положении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok