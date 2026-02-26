Реклама

Россиянка прилетела на родину и проехала 200 километров за заснувшего таксиста

Россиянка проехала 200 километров от Внуково до Иваново за заснувшего таксиста
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom  

Россиянка прилетела на родину из Турции и проехала 200 километров за заснувшего таксиста. Об этом случае пишет издание Regnum.

Мария (имя изменено) прилетела с сестрой в московский аэропорт Внуково и заказала такси до родного города Иваново. Поездка продолжалась нормально до тех пор, пока водитель не стал засыпать прямо во время движения. Тогда россиянка решила сесть за руль сама. Так, она проехала большую часть пути — 200 из 300 километров.

«К водителю претензий не имею, мужик работает на износ, чтоб прокормить свою семью. Мне было несложно подменить. И на душе спокойно, что выспавшегося водителя отправила обратно в Москву», — поделилась Мария.

Ранее отец и сын избили работника парковки в российском аэропорту из-за неработающего шлагбаума. Также инцидент привел к очереди из 40 машин.

