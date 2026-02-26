Реклама

Звезда «Женского стендапа» оценила юмор Степаненко

Звезда «Женского стендапа» Щербакова назвала Степаненко легендой юмора
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Варвара Щербакова

Варвара Щербакова. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова оценила юмор артистки эстрады Елены Степаненко. Своим мнением она поделилась в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак в эфире шоу «Что о тебе думают?», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Щербакова назвала Степаненко легендой юмора. «Конечно, мне до нее еще работать и работать. В тот момент, когда меня начнут узнавать столько людей, сколько Степаненко, я решу, что уже все, супер, мы добились успеха», — заявила звезда «Женского стендапа».

Ранее продюсер Евгений Морозов, работавший со Степаненко, объяснил ее новую волну популярности. По его мнению, россияне устали от молодых комиков.

В сентябре 2025 года в сети начали набирать популярность отрывки выступлений Степаненко. В них она рассказывает о курьезах из супружеской жизни и разыгрывает забавные сценки, в которых остроумные и находчивые жены всегда оставляют в дураках недалеких и скупых мужей. Пользователи в комментариях называли артистку эталоном женщины и жалели, что раньше не понимали ее юмор.

