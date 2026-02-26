Звезда «Женского стендапа» оценила юмор Степаненко

Звезда «Женского стендапа» Щербакова назвала Степаненко легендой юмора

Участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова оценила юмор артистки эстрады Елены Степаненко. Своим мнением она поделилась в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак в эфире шоу «Что о тебе думают?», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Щербакова назвала Степаненко легендой юмора. «Конечно, мне до нее еще работать и работать. В тот момент, когда меня начнут узнавать столько людей, сколько Степаненко, я решу, что уже все, супер, мы добились успеха», — заявила звезда «Женского стендапа».

Ранее продюсер Евгений Морозов, работавший со Степаненко, объяснил ее новую волну популярности. По его мнению, россияне устали от молодых комиков.

В сентябре 2025 года в сети начали набирать популярность отрывки выступлений Степаненко. В них она рассказывает о курьезах из супружеской жизни и разыгрывает забавные сценки, в которых остроумные и находчивые жены всегда оставляют в дураках недалеких и скупых мужей. Пользователи в комментариях называли артистку эталоном женщины и жалели, что раньше не понимали ее юмор.