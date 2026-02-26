Стала известна личность похитителя 9-летней девочки в Смоленске

В Смоленске рассказали о похитителе девятилетней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, им оказался ранее судимый 43-летний Сергей. На допросе он сообщил, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы.
Школьница пропала утром 24 февраля, когда вышла из дома на прогулку со своим тойтерьером. Позже собака вернулась без хозяйки. Соседи утверждали, что девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что силовики задержали похитившего девятилетнюю девочку в Смоленске.