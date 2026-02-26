Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:08, 26 февраля 2026Ценности

Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

Волочкова отнеслась с опаской к сертификату на пластику от жены Хайдарова
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Стала известна реакция бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой на подарок от жены звездного хирурга Тимура Хайдарова. Ее приводит KP.RU.

Супруга врача Светлана Сильваши заявила, что считает артистку олицетворением балета, при этом жалеет ее по-женски. На 50-летие звезды она преподнесла ей сертификат на пластические операции и косметологические услуги на сумму 10 миллионов рублей. Однако танцовщица испытала смешанные эмоции.

Материалы по теме:
Плющенко высмеяли после пластики лица у Тимура Хайдарова. Звезды готовы платить хирургу вопреки скандалам и смерти пациента
Плющенко высмеяли после пластики лица у Тимура Хайдарова. Звезды готовы платить хирургу вопреки скандалам и смерти пациента
21 декабря 2025
Задержаны врачи, работавшие на звездного хирурга Хайдарова. Сам он продолжает работу после скандалов и смерти пациента
Задержаны врачи, работавшие на звездного хирурга Хайдарова. Сам он продолжает работу после скандалов и смерти пациента
15 мая 2024

«Мягко говоря, она удивилась. Она считает, что ей ничего не нужно. Но по-доброму, конечно, я бы хотела, чтобы она стала более молодой и красивой. Все равно, когда женщина меняет что-то в себе внешне, она, безусловно, меняется и внутри. Но она отнеслась к этому с опаской», — указала собеседница издания.

В декабре 2025 года сообщалось, что у фигуриста Евгения Плющенко возникли осложнения после операции у хирурга Тимура Хайдарова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

    Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

    Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok