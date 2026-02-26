Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

Волочкова отнеслась с опаской к сертификату на пластику от жены Хайдарова

Стала известна реакция бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой на подарок от жены звездного хирурга Тимура Хайдарова. Ее приводит KP.RU.

Супруга врача Светлана Сильваши заявила, что считает артистку олицетворением балета, при этом жалеет ее по-женски. На 50-летие звезды она преподнесла ей сертификат на пластические операции и косметологические услуги на сумму 10 миллионов рублей. Однако танцовщица испытала смешанные эмоции.

«Мягко говоря, она удивилась. Она считает, что ей ничего не нужно. Но по-доброму, конечно, я бы хотела, чтобы она стала более молодой и красивой. Все равно, когда женщина меняет что-то в себе внешне, она, безусловно, меняется и внутри. Но она отнеслась к этому с опаской», — указала собеседница издания.

В декабре 2025 года сообщалось, что у фигуриста Евгения Плющенко возникли осложнения после операции у хирурга Тимура Хайдарова.