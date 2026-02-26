Реклама

13:29, 26 февраля 2026Спорт

Стали известны подробности задержания пьяного футболиста ЦСКА в музыкальной школе

SHOT: Футболиста ЦСКА Агапова после задержания отправили в вытрезвитель
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стали известны подробности задержания футболиста ЦСКА Ильи Агапова, играющего на правах аренды за «Уфу», в музыкальной школе столицы Башкирии. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, игрок не оказывал сопротивления. После задержания его отправили в вытрезвитель. Когда Агапов пришел в себя, его отпустили. В «Уфе» заявили, что защитник тренируется с командой и готовится к ближайшему матчу.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что ночью спортсмен в состоянии алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы. После этого он вступил в конфликт с охранницей, которая вызвала на место происшествия Росгвардию.

Агапов пока не провел за «Уфу» ни одного матча. Защитник играл за юношескую и молодежную сборные России. Кроме того, тренер Валерий Карпин вызывал игрока в основную сборную страны.

