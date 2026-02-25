В Уфе задержали пьяного футболиста ЦСКА

В Уфе задержали пьяного футболиста московского ЦСКА Агапова

В Уфе задержали пьяного футболиста московского ЦСКА Илью Агапова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, ночью спортсмен в состоянии алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы. После этого он вступил в конфликт с охранницей, которая вызвала на место происшествия Росгвардию.

Агапова задержали, ночь он провел в отделении полиции. Футболист не смог объяснить мотивы своего поступка.

Права на 25-летнего футболиста принадлежат ЦСКА, но в данный момент он находится в аренде в «Уфе». Пока он не провел за новый клуб ни одного матча. Агапов вызывался в юношескую и молодежную сборную России. Кроме того, Валерий Карпин вызывал игрока в основную сборную страны.

