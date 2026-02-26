Реклама

08:26, 26 февраля 2026

Стесняющейся своего фетиша девушке дали советы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit, которая стесняется своего фетиша, обратилась за советом к другим посетителям портала. В посте, опубликованном в разделе Sex, она призналась, что ее привлекают грубость и унижение.

«Я знаю, что этот фетиш наверняка популярен, но мои бывшие парни заставляли меня чувствовать себя неловко из-за моих предпочтений. Мне хотелось бы, чтобы мужчина обращался со мной так, как он хочет; был злым, когда хочет; контролировал меня; потом становился добрым и так далее», — объяснила свои предпочтения девушка.

Она попросила пользователей Reddit посоветовать ей, как говорить об этом фетише с мужчинами без стыда, а также как объяснить им, что это не настоящее неуважение, а всего лишь сексуальные пристрастия.

В комментариях к посту девушке посоветовали более четко формулировать свои пожелания. «Объясняйте так, будто даете руководство по какому-то техническому оборудованию. Если вы не предоставите техническое описание и объяснения, мужчина будет чувствовать себя расплывчато и странно», — порекомендовал один из пользователей.

Некоторые также порекомендовали ей встречаться с более взрослыми мужчинами, так как молодые больше погружены в себя и не обладают достаточной эмоциональной зрелостью. При этом многие с иронией заявили, что, раз девушке нравятся унижения, ей должны приносить удовольствие и неловкие разговоры о ее фетише, на которые она пожаловалась.

Ранее беременная женщина обратилась на форум Reddit за помощью после того, как узнала, что у ее мужа сифилис. По словам женщины, они с партнером вместе уже три года, при этом у нее никогда не было венерических заболеваний.

