Требование Джигана взыскать с Самойловой 310 миллионов рублей опровергли

РИА Новости: Самойлова не получала никаких финансовых требований от Джигана

Представитель блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой Олег Тонаканян опроверг требование рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, взыскать с нее долю совместно нажитого имущества в размере 310 миллионов рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Тонаканян заявил, что Самойлова не получала никаких финансовых требований от ее бывшего мужа. Он уточнил, что Джиган просил лишь признать недействительным брачный договор, который он подписал якобы в невменяемом состоянии. «Это с юридической точки зрения совсем не означает, что он требует назад какие-то денежные средства», — пояснил представитель инфлюэнсерши.

О решении Самойловой подать на развод стало известно 9 октября 2025 года. Однако блогерша заявила, что готова воссоединиться с рэпером только в том случае, если он повзрослеет. По ее мнению, на это уйдет минимум пара лет.

Позже Джиган назвал падальщиками и коршунами мужчин, которые «кружат» вокруг Самойловой на фоне развода пары. Рэпер пригрозил, что таких людей ждет незавидная участь.