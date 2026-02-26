Ханке: Киев проявил враждебность к НАТО, ограничив Венгрии поставки нефти

Украина проявила враждебность по отношению к Венгрии и Словакии, которые являются членами Североатлантического альянса, ограничив для них поставки нефти. Об этом заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вчера Украина выступила против Словакии и Венгрии. Украинские боевики взорвали главный узел нефтепровода "Дружба", по которому поставляется 100 процентов словацкой и 86 процентов венгерской нефти. Украина проявила враждебность к двум членам НАТО», — указал эксперт.

Отношения Венгрии и Словакии с Украиной и Евросоюзом серьезно ухудшились, так как 13 февраля Будапешт и Братислава перестали получать российское сырье по нефтепроводу «Дружба» из-за нештатной ситуации на украинской станции «Броды». Украина отказалась разрешить транзит нефти после инцидента и не ведет переговоры с венгерской и словацкой сторонами по этому вопросу.

Как отмечал в беседе с «Лентой.ру» венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир, этот спор с Украиной, а также грубость со стороны Владимира Зеленского связаны с грядущими парламентскими выборами, которые пройдут в Венгрии 12 апреля. По его словам, Киев рассчитывает на победу оппозиции, но своей грубостью лишь усиливает позиции премьер-министра Виктора Орбана.