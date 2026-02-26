Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 26 февраля 2026Мир

Украину уличили во враждебности к НАТО

Ханке: Киев проявил враждебность к НАТО, ограничив Венгрии поставки нефти
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Globallookpress.com

Украина проявила враждебность по отношению к Венгрии и Словакии, которые являются членами Североатлантического альянса, ограничив для них поставки нефти. Об этом заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вчера Украина выступила против Словакии и Венгрии. Украинские боевики взорвали главный узел нефтепровода "Дружба", по которому поставляется 100 процентов словацкой и 86 процентов венгерской нефти. Украина проявила враждебность к двум членам НАТО», — указал эксперт.

Отношения Венгрии и Словакии с Украиной и Евросоюзом серьезно ухудшились, так как 13 февраля Будапешт и Братислава перестали получать российское сырье по нефтепроводу «Дружба» из-за нештатной ситуации на украинской станции «Броды». Украина отказалась разрешить транзит нефти после инцидента и не ведет переговоры с венгерской и словацкой сторонами по этому вопросу.

Как отмечал в беседе с «Лентой.ру» венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир, этот спор с Украиной, а также грубость со стороны Владимира Зеленского связаны с грядущими парламентскими выборами, которые пройдут в Венгрии 12 апреля. По его словам, Киев рассчитывает на победу оппозиции, но своей грубостью лишь усиливает позиции премьер-министра Виктора Орбана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России началось «контрнаступление наличных»

    Россия начала непомерно тратить

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

    Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

    Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok